شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح أعلى وأقل درجة حرارة سجلت اليوم في مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:



أوضح المركز الوطني للأرصاد أعلى وأقل درجة حرارة مسجلة اليوم الأثنين في مناطق المملكة. وأبان المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن محافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية سجلت أعلى درجة حرارة بتسجيلها 51 درجة مئوية ، فيما سجلت محافظة رفحاء أقل درجة حرارة بـ47 درجة مئوية. وسجلت الدمام 50 درجة مئوية ، أما كلا من الرياض و القيصومة و الأحساء فقد سجلوا 4ْ9 درجة مئوية

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