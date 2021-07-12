منظمة "الصحة العالمية" تحذر من الجمع بين لقاحات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

حذرت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من الجمع بين لقاحات كوفيد-19 التي تنتجها شركات مختلفة.



ووصفت سواميناثان هذا التوجه بأنه "خطير" لأنه لا تتوفر بيانات كثيرة عن أثر ذلك على الصحة.

وقالت خلال إفادة عبر الإنترنت: "إنه توجه خطير للغاية. نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع (بين اللقاحات)".

وتابعت: "سيكون الوضع فوضويا في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها".