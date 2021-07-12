الشمس تتعامد على الكعبة الخميس المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

يذكر أن تعامد الشمس الأول على الكعبة المشرفة هذا العام، حدث في مايو/ أيار الماضي، بحسب ما ذكره رئيس الجمعية الفلكية في جدة ماجد أبو زاهرة، الذي أوضح أن التعامد يحدث خلال انتقال الشمس من خط الاستواء إلى مدار السرطان.

وتابع: "من المقرر أن تعود الشمس لتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو 2022"، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

ولفت أبو زهرة إلى أن التعامد الثاني للشمس على الكعبة المشرفة، هذا العام، من المقرر أن يحدث وقت أذان ظهر يوم الخميس، في المسجد الحرام.

وأوضح أن الشمس ستكون على ارتفاع 90 درجة في تمام الساعة التاسعة و27 دقيقة بتوقيت غرينتش، مضيفا: "ستعود الشمس ظاهريا من مدار السرطان متجهه جنوباً إلى خط الاستواء".

ولفت إلى أنها ستتوسط خط الزوال لتصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرفة، مشيرا إلى أن ظل الكعبة سيختفي تماما في هذا التوقيت.

وأوضح الخبير الفلكي السعودي أن تعامد الشمس على الكعبة المشرفة سببه ميل محور دوران الأرض بزاوية 23.5 درجة، مشيرا إلى أن هذا الميل يؤدي إلى دروان الأرض ظاهريا بين مدار السرطان في الشمال ومدار الجدي في الجنوب مرورا بخط الاستواء.