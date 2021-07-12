شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الأردن تصل لـ 757690 إصابة والوفيات ترتفع لـ 9843 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 7 وفيات و767 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9843 وفاة و757690 إصابة.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 7301 وعدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 60 حالة، فيما غادرت 55 حالة، ليصل إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 489.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 9 بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14بالمئة، والعناية الحثيثة 23 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 7 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 11 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 497 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً الى 740546.

وأوضح أنه أجري، اليوم، 20640 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 8105340 فحصا، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 72ر3 بالمئة.