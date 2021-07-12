شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة مكة يطلع على تجهيز أكثر من مليون وجبة استعدادا لموسم الحج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، جولة اطلع فيها على الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن، خلال موسم الحج العام الحالي، بحضور نائبه بدر بن سلطان، حيث تم تجهيز أكثر من مليون وجبة لموسم الحج.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر"، جانبا من الصور لجولة أمير منطقة مكة خالد الفيصل التي اطلع فيها على استعدادات وجبات الحجاج هذا العام، روعي في تحضيرها أعلى درجات الجودة والسلامة وتطبيق المعايير المعتمدة وفقًا لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء.



نموذج من الوجبات

كما سلم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أمس، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفق بيان صحفى.



امير منطقة مكة



جانب من الجولة

وجرى التوقيع على محاضر الاستلام والتسليم بين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكبير سدنة بيت الله الحرام تمهيداً لاستبدال ثوب الكعبة المشرفة في التاسع من شهر ذي الحجة الحالي.

وأكد الشيخ عبدالرحمن السديس، اهتمام القيادة الرشيدة بالكعبة المشرفة قِبلة المسلمين، وأن تسليم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة كسوة الكعبة المشرّفة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لكبير سدنة بيت الله الحرام، يجسد هذا الاهتمام العظيم، ويؤكد حرص الدولة على توفير كل إمكانات مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرّفة وخدمتها.