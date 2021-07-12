شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يبحث أوضاع السياحة وسط توقعات إيجابية بزيادة أعداد الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس اللبناني ميشال عون أوضاع السياحة في البلاد اليوم مع وزير السياحة والشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور رمزي مشرفية، حيث استعرضا الواقع السياحي اللبناني في ظل التوقعات الايجابية حول أعداد الوافدين والمسافرين وموسم الصيف الذي يفترض أن يكون واعداً، إضافة إلى الاجراءات المتخذة لتسهيل أمور المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي.

وقال وزير السياحة ، في تصريح له عقب اللقاء، إنه رغم الأزمات التي يواجهها البلد ومظاهر الضغط على الوضع الاقتصادي ومنها النقص الحاد في الوقود والكهرباء، إلا أن هناك بارقة أمل قد يضيفها القطاع السياحي على الوضع الحالي الذي يعيشه البلد.

وأضاف أنه ناقش مع الرئيس اللبناني الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في المطار لتخفيف أزمة الاكتظاظ التي كانت تتسبب بها فحوصات الـ PCR، داعيا المواطنين اللبنانيين بوجوب التزام الحذر والتباعد واتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من متحورات وباء كورونا.