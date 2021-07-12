شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تحدد شروط سفر المواطنين إلى خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت المديرية العامة للجوازات عدة شروط لسفر المواطن إلى خارج المملكة. وأوضحت “الجوازات” في انفوجراف نشرته على حسابها بموقع” تويتر “، انه ينبغي أن تكون بيانات الجواز مقروءة وصورة صاحب الجواز واضحة. وأضافت انه يشترط أيضا، ان تكون مدة صلاحية الجواز المتبقية ٣ أشهر حال السفر لدولة عربية و ٦ اشهر لدول أخرى. وأكدت ضرورة التأكد من اشتراطات السفر للدولة المراد السفر اليها من حيث منح تأشيرة دخول والاشتراطات الصحية، وإصدار تصاريح السفر اللازمة وأن يكون جواز السفر خالياً من التلف.

كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» تحدد شروط سفر المواطنين إلى خارج المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.