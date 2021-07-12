شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا تونس والجزائر يبحثان هاتفيا الأوضاع الصحية في ظل انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون الأوضاع الصحية في تونس.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية صدر اليوم أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، أفاد خلاله الرئيس الجزائري بأن بلاده ستعاضد جهود تونس في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسترسل غدا /الثلاثاء/ طائرة محملة بـ250 ألف جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي، إلى جانب العديد من المعدات الطبية لمواجهة هذه الجائحة.

وأعرب عن استعداد الجزائر للوقوف الدائم إلى جانب تونس ومدها بتجهيزات طبية أخرى إن اقتضت الحاجة ذلك.

ومن جهته، أعرب الرئيس التونسي عن شكره وامتنانه لهذه المبادرة النبيلة في هذا الظرف الوبائي الدقيق، والذي يؤكد مرة أخرى مدى عمق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين.