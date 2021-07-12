شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الفاو تحذر من أن وباء كوفيد قد يفاقم الجوع في العالم لفترة طويلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ساهم وباء كوفيد في زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين عانوا من الجوع في 2020 وسيكون له آثار على الأجل الطويل على الأمن الغذائي في العالم، كما حذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تقرير نشر الإثنين.



وظاهرة تفاقم الجوع في العالم(+18% خلال عام)، الأكبر منذ ما لا يقل عن 15 عاما، قد تقوض أكثر من أي وقت مضى هدف الأمم المتحدة بالقضاء على الجوع في العالم بحلول 2030.