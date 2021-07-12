شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 سوريين حاولوا التسلل للعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الاثنين، أنه تم القبض على 4 سوريين حاولوا التسلل إلى الأراضى العراقية.

وأوضحت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه " وفقا لمعلومات دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى - والتى أكدت بعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية عن وجود تحرك لعدة أشخاص في الجانب السورى باتجاه الأراضى العراقية، وعلى إثرها قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وقوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71 بنصب كمين محكم لهم فى قرية الشعلان التابعة إلى ناحية ربيعة المحاذية للشريط الحدودي في حال اجتيازهم للحدود وتم القبض عليهم من قبل قوة الكمين".