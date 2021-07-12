شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبى يناقش بنود مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى، اليوم الاثنين، انطلاق أعمال الجلسة الرسمية للبرلمان برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزى النويرى، وذلك لاستئناف مناقشة بنود مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2021.

كان رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، قد بحث في مدينة القبة، الأربعاء الماضى، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد رئيس البرلمان الليبى خلال اللقاء، على شروع المجلس في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده، مؤكدا للمبعوث الأممي على وفاء مجلس النواب بتعهداته، داعياً جميع الأطراف للعمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية، كما أكد والمبعوث الأممي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر القادم.