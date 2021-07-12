شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 6 مواطنين إثر مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: تمكنت شرطة منطقة القصيم، من القبض على مجموعة من الأشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية مجموعة من الأشخاص بعد ظهورهم في أحد مقاطع الفيديو المتداولة، في مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بالمنطقة والقبض عليهم، وهم (6) مواطنين، في العقدين الثاني والرابع من العمر. وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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