مقابل 1,56 مليون دولار.. بيع نسخة نادرة من لعبة "سوبر ماريو"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بيعت خرطوشة غير مستعملة للعبة الفيديو الشهيرة "سوبر ماريو" مخصصة لأجهزة "نينتندو 64" في مزاد الأحد في مقابل 1,56 مليون دولار.



ويعد هذا سعراً قياسياً جديداً للعبة فيديو، بحسب دار "هيريتيج أوكشنز" الأمريكية التي نظمت الحدث.

وقال إريك برادلي، الناطق باسم الدار، التي تتخذ مقراً لها في دالاس بولاية تكساس الأمريكية: "هذه أول لعبة تباع في مزاد بأكثر من مليون دولار".

وكانت "هيريتيج أوكشنز" حققت سعراً قياسياً أول الجمعة من خلال بيع خرطوشة للعبة الفيديو "ذي ليجند أوف زيلدا" معدة لجهاز "نينتندو إن إي إس" القديم، في مقابل 870 ألف دولار.

وتعود خرطوشة "سوبر ماريو 64" هذه إلى العام 1996 وقد استُخدمت فيها للمرة الأولى تقنية الأبعاد الثلاثية.

وأشار برادلي إلى أن "هذه النسخة الأولى المعروفة نالت علامة (9.8 إيه) من شركة (واتا) المتخصصة في ألعاب الفيديو التي تقوّم وضع الخراطيش"، لافتا إلى أن هذه العلامة "هي الأعلى التي يمكن لأي لعبة فيديو قديمة الحصول عليها".

ويشكل السبّاك "ماريو" ذو الشارب والقبعة الحمراء إحدى أشهر الشخصيات في تاريخ العاب الفيديو، وهو ساهم في النجاح العالمي لشركة "نينتدو".

وظهرت الشخصية باسم "جامبمان" سنة 1981 في لعبة "دانكي كونغ"، قبل تسميتها "ماريو" سنة 1985.

وتحقق ألعاب الفيديو القديمة رواجاً متزايداً في السنوات الأخيرة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، بيعت خرطوشة للعبة "سوبر ماريو بروس" مخصصة لأجهزة "نينتندو إن أي إس" من العام 1986، في مقابل 660 ألف دولار خلال مزاد نظمته أيضاً "هيريتيج أوكشنز".