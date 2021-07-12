أستراليا: إعطاء 9 مليون جرعة المطعوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

أفادت بيانات وكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، يوم الإثنين، أنه تم في المجمل إعطاء 9.1 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في أستراليا حتى الآن. وقدرت بلومبرج أن متوسط معدل التطعيم في أستراليا يبلغ 127 ألفاً و489 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 7 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم بالبلاد قبل حوالي 20 أسبوعاً. ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 31 ألفاً و103 حالات، بخلاف وفاة 911 شخص. وسجلت أستراليا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و24 أسبوعاً. يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

