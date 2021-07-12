قطر تبدأ تطبيق إجراءات جديدة للسفر والعودة اعتبارا من اليوم

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت قطر أن تطبيق هذه الإجراءات الجديدة يتضمن تصنيف الدول إلى ثلاث قوائم خضراء وصفراء وحمراء، وفقا لمستوى المخاطر في كل دولة وسياسة فحص كورونا والحجر الصحي، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق" القطرية.

وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان لها، "إنه سيسمح لجميع الزوار والقادمين الذين تم تطعيمهم بالكامل بدخول البلاد، موضحة أن اللقاحات المعترف بها في قطر، تشمل لقاح فايزر- بيونتك، موديرنا، أكسفورد- أسترازينيكا، جونسون آند جونسون، وسينوفارم".

ودعا البيان الزوار إلى التسجيل عبر موقع إلكتروني خاص (http://www.ehteraz.gov.qa) للحصول على تصريح السفر إلزاميا قبل 12 ساعة على الأقل من السفر، وسيطلب من القادمين عند الوصول تقديم وثائق السفر ذات الصلة، و تم تغيير قواعد الحجر الصحي للمواطنين والمقيمين غير المطعمين.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن المواطنين غير المحصنين والمقيمين المسافرين من دول القائمة الخضراء سيخضعون لحجر صحي منزلي مدته خمسة أيام، وإجراء اختبار "بي سي آر" في اليوم الرابع بعد الوصول، فيما سيخضع الوافدون من دول القائمة الصفراء إلى الحجر الصحي في الفندق لمدة سبعة أيام، مع اختبار "بي سي آر" في اليوم السادس. وسيخضع القادمون من دول القائمة الحمراء إلى الحجر الصحي في الفندق لمدة عشرة أيام، واختبار لفحص كورونا في اليوم التاسع.

وأشار البيان إلى إعفاء المواطنين والمقيمين الذين أصيبوا بـ"كوفيد-19" في قطر، خلال الـ 12 شهرا الماضية، من الحجر الصحي عند العودة من الخارج، وذلك إذا لم تظهر عليهم أعراض المرض وكانت نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية، أما الذين تم تشخيص إصابتهم في أي من دول مجلس التعاون الخليجي وحصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لدى وزارة الصحة في قطر، فسيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي بشرط تقديم شهادة رسمية سارية المفعول تحتوي على تفاصيل العدوى السابقة على أن تكون صادرة من وزارة الصحة المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقا للبيان، هناك 11 دولة عربية في القائمة الصفراء، تشمل: الأردن والجزائر والبحرين ومصر والكويت والمغرب وعمان والسعودية والإمارات وجزر القمر وجيبوتي، في حين تشمل قائمة الدول الحمراء 10 دول عربية، هي: العراق ولبنان وليبيا وموريتانيا وفلسطين والصومال والسودان وسوريا وتونس واليمن.