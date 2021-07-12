العراق... 8 آلاف ناخب يشاركون في محاكاة تجريبية للانتخابات البرلمانية المبكرة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما أعلنه رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، جليل عدنان، في تصريح للتلفزيون الرسمي، بحسب "السومرية نيوز".

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وقال عدنان إن المفوضية بدأت، في الساعة العاشرة من صباح اليوم الإثنين، محاكاة تجريبية شارك فيها أكثر من 8 آلاف ناخب من موظفيها في مختلف محافظات البلاد.

وأوضح أن المحاكاة، التي استمرت حتى الساعة 12 ظهرا، هدفت إلى تلافي السلبيات في عملية الاقتراع، مضيفا: "اختبرنا الأجهزة وعدة الانتخابات في عملية اقتراع أخرى".

وفي 6 يوليو/تموز الجاري، صادقت مفوضية الانتخابات العراقية على قوائم المرشحين للانتخابات المبكرة، والتي تضم أكثر من 3 آلاف مرشح ينتمون إلى 276 حزبا و44 تحالفا، وسوف يتنافسون لشغل 329 مقعدا في البرلمان.

وفي اليوم التالي، أجرت المفوضية قرعة أرقام الاقتراع للمرشحين في مكتبي بغداد (الكرخ والرصافة)، وفي جميع مكاتب المحافظات الانتخابية.

وكانت القوى السياسية العراقية قد اتفقت على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة (كان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في عام 2022)، وذلك بعد منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في مايو/آيار الماضي لإدارة مرحلة انتقالية، بعدما أطاحت احتجاجات عارمة شهدتها البلاد بحكومة سابقه عادل عبد المهدي أواخر عام 2019.