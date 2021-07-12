البرق في الهند يتسبب في مقتل ما لا يقل عن 69 شخصا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تسبب البرق في الهند في مقتل ما لا يقل عن 69 شخصا، من بينهم 11 شخصا لقوا حتفهم أثناء التقاطهم صورا "سيلفي".



بينما تتعرض البلاد لعواصف موسمية قوية، حسبما ذكرت الشرطة، الإثنين، وفي حين لقي 42 شخصا حتفهم في ولاية أوتار براديش الواقعة شمالي البلاد، الأحد، قُتل 20 آخرون في ولاية راجاستان الواقعة في شمال البلاد أيضا.

وقال مسؤول الشرطة فيشنو خاطري، إن البرق ضرب 11 شخصا أثناء التقاطهم صور سيلفي تحت المطر، بينما كانوا فوق أحد أبراج المراقبة في "قلعة عامر" التي تعود إلى القرن الثاني عشر، في جايبور عاصمة راجاستان.

وقال مسؤولون في الولاية، إنه بعيدا عن الحادث الذي وقع في "قلعة عامر"، تم تسجيل تسع وفيات أخرى بسبب البرق في أنحاء الولاية، بينهم سبعة أطفال.

وفي ولاية أوتار براديش، لقي 42 شخصا، معظمهم من المزارعين أو المشردين الذين كانوا يتواجدون في أماكن مفتوحة، حتفهم في حوادث مماثلة، بحسب ما قاله مسؤول في غرفة التحكم في إدارة الكوارث بالولاية. وأفادت تقارير بمقتل سبعة آخرين بسبب البرق في ولاية ماديا براديش بوسط البلاد.