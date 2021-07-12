شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطوات لحماية حسابك على فيس بوك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بينما يستخدم الملايين من الناس حول العالم، فيس بوك بشكل روتيني على أساس يومي، فإن المخترقين يبحثون باستمرار عن اختراق حسابات الفيسبوك والحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين.



ولمنع القراصنة من اختراق حساب فيس بوك الخاص بك، يمكنك اتباع هذه الخطوات السبع لحماية بياناتك الشخصية، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1. لا تستخدم كلمات مرور سهلة لحسابات متعددة

لا تستخدم نفس كلمة المرور لحسابات فيس بوك المختلفة، وحاول اختيار كلمات سر قوية ومختلفة لكل حساب. وفقًا لتقرير صادر عن شركة الهوية سيكيور أوث، اعترف 53٪ من الأشخاص باستخدام نفس كلمة المرور لحسابات مختلفة.

وبحسب راج سماني، كبير العلماء في شركة “ماكافي” فإن أكثر من 36٪ من مستخدمي فيسبوك لم يغيروا كلمة المرور الخاصة بهم لفترة طويلة من الزمن.

إذا تمكن القراصنة من الوصول إلى إحدى كلمات مرور الحساب هذه، فمن المحتمل أن يتمكنوا بعد ذلك من الوصول إلى جميع الحسابات الأخرى المرتبطة باسم المستخدم وكلمة المرور. هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا للوصول إلى جميع حساباتك.

وينصح الباحث الأمني الرئيسي في شركة كاسبرسكي، بتغيير كلمة المرورك بشكل مستمر وجعلها فريدة، ودعم ذلك بمصادقة متعددة العوامل.

2. استخدام المصادقة متعددة العوامل

قد تبدو المصادقة ذات العاملين، حيث تحصل على رمز نصي أو بريد إلكتروني، لتأكيد هويتك، خطوة مزعجة للوصول إلى حسابك على فيسبوك ولكنها ستمنحك حماية إضافية من المتسللين.

إذا قمت بإعداد مصادقة ثنائية، فسيُطلب منك إدخال رمز تسجيل دخول خاص أو تأكيد محاولة تسجيل الدخول في كل مرة يحاول شخص ما الوصول إلى فيسبوك من متصفح أو جهاز محمول آخر.

يمكنك أيضًا إعداد تنبيه على فيسبوك لإعلامك إذا حاول شخص ما تسجيل الدخول إلى حسابك من متصفح أو جهاز محمول غير مألوف.

3. لا تتصل بشبكة وايفاي غير آمنة

هناك طريقة شائعة أخرى للقراصنة للوصول إلى حسابك، وهي جمع البيانات من الأجهزة عندما يتصل الأشخاص بشبكة وايفاي غير آمنة، لذا ينصح بالتأكد من أمان جميع شبكات الوايفاي التي تستخدمها سواء في المنزل أو العمل أو في الأماكن العامة.

4. حدد أصدقاء موثوق بهم لمساعدتك على العودة

يسمح لك فيسبوك بالاختيار بين ثلاثة إلى خمسة أصدقاء ليكونوا "جهات اتصال موثوقة" في حالة قفل حسابك. بمجرد قيامك بإعداد أصدقائك الموثوق بهم على فيس بوك يمكنهم إصدار رمز لك لإعادتك إلى حسابك.

5. احترس من العلامات الجغرافية

تقوم العديد من الشبكات الاجتماعية بوضع علامة على موقع المستخدم عند تحميل صورة، بالإضافة إلى تقديم خيار للمستخدمين لوضع علامة على موقعهم عند النشر.

يجب عليك التأكد من إيقاف تشغيل هذه الميزة لتجنب الكشف عن موقعك للقراصنة أو الأشخاص الذين لا ترغب أن يعرفوا مكان وجودك.

6. لا تفرط في المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

فكر مليًا قبل الإجابة على أسئلة فيس بوك على ملفك الشخصي أو الاختبارات القصيرة واستطلاعات الرأي. ما قد يبدو سؤالًا غير ضار أو ممتعًا بالنسبة لك، يمكن أن يكون وسيلة للمحتالين لجمع بعض الإجابات المفيدة جدًا للأسئلة الشخصية.

يمكن للقراصنة، استخدام اسم حيوانك الأليف أو اسم والدتك، على سبيل المثال، لإعاد تعيين كلمة المرور الخاصة بك، لأنها إجابات شائعة يستخدمها الكثيرون في أسئلة الأمان.

7. لا تصادق الغرباء

اجعل دائرة أصدقائك على فيس بوك لمن تعرفهم وتثق بهم. غالبًا ما يرسل المتسللون طلبات صداقة حتى يتمكنوا من رؤية المعلومات التي تشاركها لمساعدتهم في الوصول إلى معلوماتك الخاصة. اضبط إعدادات الخصوصية الخاصة بك بحيث لا يرى سوى الأصدقاء المقربين والعائلة منشوراتك.