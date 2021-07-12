حاسوب لوحي صيني يدعم 4G أثناء التنقل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "تيك لاست" عن إطلاق الحاسوب اللوحي M40 Pro الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة، بسعر 300 دولار أمريكي.



وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يمتاز بشاشة IPS قياس 10.1 بوصة بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD (1920 x 1200 بيكسل) ويدعم شبكة 4G.

ويعتمد الحاسوب اللوحي M40 Pro الجديد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 11، وينبض بداخله معالج Unisoc T618 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.

وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابيكسل والكاميرا الرئيسية على الجانب الخلفي بدقة 8 ميجابيكسل.

ويحتوي الجسم المعدني للحاسوب اللوحي الجديد على النظام الصوتي تيك لاست Momentum II المكون من 4 سماعات وبطارية سعة 7000 مللي أمبير ساعة، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 8 ساعات ويتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C.

ويتيح الحاسوب اللوحي تيك لاست M40 Pro الجديد إمكانية تصفح الإنترنت أثناء التنقل عن طريق تقنية 4G، بالإضافة إلى دعم بطاقتي SIM وتقنية البلوتوث 5.0.