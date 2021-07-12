إصابة 6 فلسطينيين إثر تبادل إطلاق نار مع قوات إسرائيلية في جنين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان عبر "تويتر": " في وقت مبكر من صباح اليوم، عمل مستعربون وقوات من شرطة حرس الحدود مع قوات الجيش الإسرائيلي في جنين لاعتقال خمسة مطلوبين بتهمة ارتكاب نشاطات إرهابية".

وأضافت الشرطة: "بعد تنفيذ الاعتقالات تم إطلاق النار على المقاتلين وألقيت تجاههم عبوات ناسفة. ورد المقاتلون بإطلاق النار باتجاه المسلحين، وأكدوا أنهم أصابوا ستة منهم".

وتابعت أن عناصرها عثروا على سلاح "M-16" استخدمه أحد المسلحين الفلسطينيين في إطلاق النار تجاههم، مضيفة: "علقت إحدى سيارات القوات في المنطقة وتم إنقاذها من تحت النيران، ولم تقع إصابات في صفوف حرس الحدود والجيش الإسرائيلي".

وبين الحين والآخر، تقتحم قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية لاعتقال مطلوبين، وهي الاعتقالات التي غالبا ما تندلع على إثرها مواجهات.

وفي العاشر من الشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، هما ضابطين من الاستخبارات العسكرية الفلسطينية وأسير محرر.

وآنذاك، شهدت كل من نابلس وجنين في الضفة الغربية المحتلة، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال مما استدعى تعزيزات خاصة أطلقت النار على الشبان الفلسطينيين.