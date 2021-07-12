شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح المقصود بالمبالغ المرتجعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضح برنامج حساب المواطن، أن المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، اليوم الأحد.

وأعلن برنامج حساب المواطن، أمس الأحد، عن تفاصيل الدفعة الـ44 الخاصة بشهر يوليو، والتي أودعها في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.