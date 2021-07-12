شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تكشف موعد الإعلان عن توزيعات الأرباح للربع الثاني من 2021م والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس :
أوضحت أرامكو السعودية أنها ستعلن عن نتائجها المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من عام 2021م، يوم الأحد 29 ذو الحجة 1442هـ الموافق 8 أغسطس 2021م، حيث سيكون الإعلان قبل افتتاح سوق تداول تماشيًا مع شروط هيئة سوق المال السعودية، وسيتم نشر البيان الصحفي للنتائج على الرابط التاليهنا.
وأشارت أرامكو السعودية إلى أنها ستنشر التقرير الأولي للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021م شاملًا القوائم المالية الكاملة، يوم الاثنين 1 محرم 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م.
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