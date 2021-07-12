شكرا لقرائتكم خبر عن هل تفقد الجرعة الأولى من لقاح كورونا مفعولها إذا زادت الفترة حتى تلقي الثانية؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أن الجرعة الأولى من لقاح كورونا لا تفقد مفعولها إذا زادت الفترة بين الجرعتين.

جاء ذلك رداً عدة استفسارات، حيث أوضحت الوزارة، أنه يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فيروس “كورونا” بعد 42 يوماً من أخذ الجرعة الأولى.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس عن إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.