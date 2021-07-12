شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تكشف عن عدد سكانها.. فكم تبلغ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قال مدير السكان بوزارة الصحة الجزائرية، عمر والي، إن عدد سكان البلاد بلغ 45 مليون نسمة حتى شهر يوليو الجاري، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.



وأوضح والي، أمس الأحد، في تصريح صحفي بمقر وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي للسكان أن عدد سكان الجزائر وصل إلى 45 مليون نسمة مع تسجيل تراجع في عدد المواليد والوفيات.

وأضاف أنه تم تسجيل مليون و14 ألف ولادة في 2019 وهو معدل منخفض أرجعه والي إلى تراجع معدل الزواج الذي كان 10 لكل 1000 نسمة، وأصبح بين 7 و8 لكل 1000 نسمة.