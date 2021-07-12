الحمامات الساخنة تساعد في إنقاص الوزن.. فما هو السبب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أكد خبير تغذية أن الحمام الساخن يمكن أن يساعد بحرق السعرات الحرارية وإنقاص الوزن.



ونقل الخبير مايكل موسلي عن دراسة شارك فيها بجامعة لوبورو، أن المشاركين في التجربة استلقوا لمدة ساعة في حوض استحمام ساخن مجهز بأجهزة لقياس عدد السعرات الحرارية المحروقة.

وتبين في نتيجة التجربة أن موسلي أحرق 240 سعرة حرارية؛ أي ما يعادل نزهة بخطوات سريعة خلال 30 دقيقة. بحسب صحيفة "الشرق الاوسط."

وقال عالم الفسيولوجيا الباحث الجامعي ستيف فولكنر "قبل كل شيء قمنا بقياس استهلاك الطاقة أثناء التجربة. وتبين لنا وجود زيادة بنسبة 80 % في إنفاق الطاقة خلال ساعة واحدة من الحمام الساخن". مبينا أنه يمكن أن يُعزى هذا التأثير الفعال إلى بروتينات الصدمة الحرارية "وهي بروتينات محددة تتشكل عندما تتعرض الخلايا لفترة وجيزة لدرجات حرارة أعلى من مداها الطبيعي".

وفي هذا الإطار، يرى فولكنر أن المستويات المرتفعة من هذه البروتينات على المدى الطويل يمكن أن تحسّن التحكم بنسبة السكر في الدم وإنتاج الأنسولين.