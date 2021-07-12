لبنان... سائقو الشاحنات يقطعون الطريق عند مدخل صيدا

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . ABDUL KADER ALBAY

أفادت وكالة أنباء "المركزية" اللبنانية بأن السائقين قطعوا الطريق في الاتجاهين احتجاجا على أزمة المازوت والوضع المعيشي المتردي.

وكان رئيس اللجنة العلمية الوطنية لإدارة ملف لقاح كورونا في لبنان، عبد الرحمن البزري، قد حذر مما وصفه بـ"العاصفة الشعبية".

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن البزري قوله "العاصفة الشعبية آتية لا ريب، سفينة النجاة هي سفينة الشعب التي طردتم منها، أفلا تبصرون، أفلا تسمعون، أفلا تعقلون؟ اللهم إني قد بلّغت فاشهد".

وأوضح البزري في بيان له "من حق أي مواطن كريم أن يتمتع بالماء والغذاء والكهرباء والدواء. وها نحن وبعد توالد الأزمات كالفطر المسموم".

وحذر البزري "من التداعيات الخطيرة لفقدان أو انقطاع العديد من أصناف الأدوية العادية ومنها الأساسية على وجه الخصوص، إضافة إلى التدني الشديد في نسبة اللقاحات الروتينية عند الأطفال رغم جهود كل من دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة، والجمعية اللبنانية لطب الأطفال لتأمين هذه اللقاحات في العديد من العيادات الخاصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية".

واستنكر البزري أنه "مع كل هذه الجهود ما زال المواطن يدفع الثمن غالياً من مقومات حياته نتيجة لعقود طويلة من سوء الإدارة والفساد وغياب المسؤولية والرؤى المستقبلية".

ويعيش لبنان على وقع أزمة سياسية بسبب عدم الاتفاق بين السياسيين اللبنانيين على تشكيل الحكومة، ما أثر على نواحي اقتصادية عديدة، خاصة عقب انهيار تاريخي في سعر الليرة اللبنانية، ما خلف أزمات في الكهرباء والدواء وغيرها.