شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية» توضح أهمية شهادة إشغال المباني السكنية ومحتواها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن إشغال المباني السكنية لا يتم إلا بموجب شهادة الإشغال. وأوضحت أن شهادة إشغال المبنى هي شهادة تصدر بعد التأكد من مطابقة متطلبات المبنى للكود السعودي للمباني السكنية. وأشارت إلى أن الشهادة تتضمن رقم وتاريخ الرخصة، واسم وإثبات مالك المبنى، وعنوان المبنى وإحداثياته، ورقم قطعة الأرض، ونوع وثيقة الملكية ورقمها وتاريخها، واسم الأمانة والبلدية، وبيانات المكتب الهندسي المصمم والمشرف والمقاول.

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