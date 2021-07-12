خطوات تعزز التحكم في "أيفون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

منح تحديث iOS 14.5 الجديد، الذي أطلقته "أبل" أخيراً، المستخدمين مزيداً من السيطرة على بياناتهم الشخصية.



ويمكن تفعيل ذلك عن طريق خيارات أخرى حسبما ذكر موقع "الشرق الأوسط"، باتباع 5 خطوات من شأنها تعزيز التحكم في "أيفون":

التحكم

مركز التحكم هو اللوحة التي تتضمن الإعدادات المستخدمة غالباً التي تظهر أمامكم بسحبة إصبع.

ولتعديل مركز التحكم وإضافة مزايا وخصائص إليه لا بد من النقر على رمز الإعدادات على الشاشة الرئيسة، والتصفح نزولاً حتى الوصول إلى إعداد "مركز التحكم" والنقر عليه، ثم الاختيار من اللائحة التي تشتمل على رموز التطبيقات.

تعيين حركة النقر

يمكن استخدام ميزة "النقرة الخلفية" في جهاز "أيفون" من إصدار 8 وما تلاه، الذي يشغل برنامج iOS14 وما صدر بعده، لحث الهاتف على أداء نشاط محدد بعد النقر عدة مرات بخفة على ظهره.

البريد والرسائل

يمكن اختيار التطبيقات لتكون هي البرامج التلقائية من خلال "سيري"، وفتح إعدادات «جي ميل» أو أي تطبيق، والضغط لفتح رمز الإعدادات على الشاشة الرئيسة، وتصفح اسم التطبيق واختياره لبلوغ إعداداته، من خلال النقر على تطبيق متصفح تلقائي أو تطبيق بريد إلكتروني تلقائي على الشاشة التالية، واختيار البرنامج المفضل.

توجيه الرد في الرسائل النصية

للرد على بعض الرسائل إما في محادثة بين طرفين أو في مجموعة محادثة يستخدم فيها الجميع تطبيق "مسجز"، يمكن الضغط على الرسالة حتى تظهر في لائحة خيارات، واختيار "رد"، وإدخال الرد والنقر على سهم "أرسل" الأزرق.

الحصول على "سيري"

لتفعيل طاقات "سيري"، أضافت "أبل" المزيد لتغيير شكل وتوقيت عملها، وذلك بالنقر على رمز الإعدادات لفتحه على الشاشة الرئيسة، واختيار "سيري"، ثم "بحث" لتحديد الخيارات.