تطبيق "واتساب" يطرح ميزة على هواتف "آيفون" لكاميرا شبيهة بـ"سناب شات"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

طرح تطبيق "واتساب" ميزة جديدة خاصة على هواتف "آيفون" لكاميرا شبيهة بتلك الموجودة على منافسه تطبيق "سناب شات".



وتعمل تلك الميزة، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" عن موقع "9 تو 5 ماك" التقني المتخصص، على عرض الصور ومقاطع الفيديو لمرة واحدة فقط مع شعار جديد تم تصميمه داخل "واتساب"، على شكل فقاعة.

ومن المتوقع طرح تلك الميزة أيضا خلال فترة مقبلة على الإصدار التجريبي "بيتا" لتطبيق واتساب على نظام تشغيل "أندرويد".

وستكون صلاحية مقاطع الفيديو / الصور لمرة واحدة فقط، بمجرد عرضها تختفي تلقائيا من على واتساب، كما ستتأكد إدارة التطبيق من أن تلك الميزة لا تصلح معها "لقطات الشاشة" أي لا يمكن للشخص الاحتفاظ بها على الإطلاق.