شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى اليمني يحذر من انهيار العملة ودخول البلاد في "مجاعة حقيقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رئيس مجلس الشورى اليمني، أحمد عبيد بن دغر، من انهيار وشيك للعملة اليمنية ودخول البلاد في "مجاعة حقيقية".

وقال بن دغر في تغريدة: "اليوم الدولار تجاوز الألف الريال، وهو مرهق منهك فقد قيمته، ويشرف على السقوط الأخير، كما أنها مجاعة حقيقية تنتظر أهلنا، أهلكم في اليمن".

وأضاف: "عرفت أن الرئيس قد طلب من الأشقاء التدخل لوقف تدهور الريال بشيء من المساعدة العاجلة، وإنني أثق اليوم أنهم سيتدخلون لإنقاذ الريال اليمني، بل هم يتدخلون كما هو حاصل في المعونة الطلابية".