اخبار الخليج

لاجئون من قرية سورية دمرها الإرهابيون يعودون إلى منازلهم

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق – سبوتنيك. وقال دودكين للصحفيين، "اليوم تم تفكيك مخيم اللاجئين وعاد السكان إلى منازلهم. وقد بذل مركز المصالحة جهودا كبيرة لإعادة إحياء القرية".

© Sputnik . Sergei Stroitelev

وأشار دودكين إلى أن سلطات محافظة حماة نظمت العمل لترميم البنية التحتية الخدمية والاجتماعية.

ووفقا لممثل المركز، فإن 152 شخصا يعيشون في مخيم اللاجئين منذ عام 2016، سيعودون إلى قريتهم الأصلية. وقام الجيش بعمل إنساني لتوزيع طرود غذائية على أهالي القرية.

في مايو/أيار 2016، استولى التنظيم الإرهابي جبهة النصرة (المحظور في روسيا وعدد من دول العال) على القرية وارتكب مجزرة بحق السكان.

 وذكر شهود عيان في ذلك الوقت، أن المسلحين اقتحموا المنازل وقتلوا بلا رحمة النساء والأطفال وكبار السن.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا