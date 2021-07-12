لاجئون من قرية سورية دمرها الإرهابيون يعودون إلى منازلهم

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق – سبوتنيك. وقال دودكين للصحفيين، "اليوم تم تفكيك مخيم اللاجئين وعاد السكان إلى منازلهم. وقد بذل مركز المصالحة جهودا كبيرة لإعادة إحياء القرية".

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وأشار دودكين إلى أن سلطات محافظة حماة نظمت العمل لترميم البنية التحتية الخدمية والاجتماعية.

ووفقا لممثل المركز، فإن 152 شخصا يعيشون في مخيم اللاجئين منذ عام 2016، سيعودون إلى قريتهم الأصلية. وقام الجيش بعمل إنساني لتوزيع طرود غذائية على أهالي القرية.

في مايو/أيار 2016، استولى التنظيم الإرهابي جبهة النصرة (المحظور في روسيا وعدد من دول العال) على القرية وارتكب مجزرة بحق السكان.

وذكر شهود عيان في ذلك الوقت، أن المسلحين اقتحموا المنازل وقتلوا بلا رحمة النساء والأطفال وكبار السن.