عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسريبات جديدة تكشف عن خواص صادمة لهاتف آيفون 13

الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365

أسقطت تسريبات ”آيفون 13“ الأخيرة الكثير مما اعتقدنا أننا نعرفه عن الجيل التالي من أجهزة ”آيفون“ من شركة ”أبل“ الأمريكية، إذ كشف تقرير جديد عن صدمة حقيقية بشأن خاصية جديدة لهذا الجهاز تعتزم الشركة الحفاظ عليها.



وفي مقطع فيديو حصري، تعاون مشغل ”يوتيوب“ معروف باسم ”كوروي.. كل شيء عن أجهزة أبل“ مع شركة ”ماكس وينباش“ المشهورة بتسريباتها التكنولوجية للكشف عن خواص ”آيفون 13″، ما يمثل صدمة لشركة ”أبل“ نظرا لتحذيراتها الأخيرة بشأن إمكانية تداخل طرازات ”آيفون 12“ مع الأجهزة الطبية.

وأشار موقع ”فوربس“ الأمريكي إلى أن ”كوروي“ يوضح في الفيديو أنه في طرازات ”آيفون 13“ سيزداد حجم ملفات الشحن اللاسلكي في ”MagSafe“ على الأرجح ”للتعويض عن مغناطيس ”MagSafe“ القوي، وهي خاصية سربتها ”ماكس“ سابقا.

وأوضح التقرير أن ذلك سيكون أفضل لإدارة الحرارة وقوة الفولت الكهربائي من أجل الحصول على شحن أسرع، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يتم استخدام هذا لبدء الشحن اللاسلكي العكسي، وهي ميزة مفقودة بشكل خاص في أحدث أجهزة ”آيفون“.

وقال موقع ”فوربس“ إن ”كل هذه الميزات ستكون ترقيات تقنية مُرحباً بها للغاية نظرا لأن أجهزة آيفون تقصّر في جميع هذه المجالات مقارنة بالهواتف المنافسة“.

ولفت التقرير إلى إصدار كل من مجلة جمعية القلب الأمريكية ومجلة ”علاجات القلب“ تحذيرات في وقت سابق من هذا العام حول ”MagSafe“ خلصت فيها إلى أن سلسلة ”آيفون 12“ يمكنها ”تثبيط العلاجات المنقذة للحياة“.

وأشار إلى قيام شركة ”ماكس“ بتسريب مبكر لـ ”آيفون 13“ ”يؤكد مرة أخرى أن فيديو ”Portrait Mode“ سيتم وضعه في تطبيق الكاميرا“، مضيفا أنه ”إذا كان هذا صحيحا، فسيكون هذا الوضع الاتجاه الساخن التالي على شبكتي انستجرام وتيك توك“.

وقال ”فوربس“ إنه ”في النهاية، من الواضح أن أبل ملتزمة تماما بـ MagSafe ويبدو أنه من المحتمل أن يكون العالم الطبي هو الذي يجب أن يتكيف بدلاً من العكس“.

وتابع: ”علاوة على ذلك، على الرغم من الأخبار التي تفيد بأن مساحة تخزين آيفون 13 ستكون أقل من المتوقع، فلا يزال هناك الكثير من الترقيات في الجهاز التي تتضمن حجما أصغر وكاميرات جديدة كبيرة الحجم مع ثبات شديد للصورة، وتحسينات للبطارية، ومجموعة شرائح فعالة عالية الكفاءة… وإذا قررت الانتظار تشير التسريبات الأولية لآيفون 14 إلى أن المكافأة ستكون كبيرة لصبرك“.