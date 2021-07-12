عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذاء من الستينيات للبيع في مزاد.. السعر المتوقع يتخطى مليون دولار

الإثنين 12 يوليه 2021

الخليج 365

تطرح دار سوذبيز للبيع في مزاد في 23 تموز/يوليو الجاري، زوجين من الأحذية الرياضية صنعا في ستينيات القرن الماضي.



زوجا الأحذية كانا من صُنع بيل بويرمان، أحد مؤسسي شركة "نايكي"، ومهّدا لظهور العلامة التجارية الشهيرة، مع تقديرات بتحقيق مبلغ قياسي قد يتخطى مليون دولار.

ويُظهر زوجا الأحذية اللذان صُمما للعدّاء الكندي هاري جيروم الحائز الميدالية البرونزية في سباق مئة متر في أولمبياد طوكيو العام 1964، سهماً أحمر على الجانب، ما شكّل مقدمة لشعار "نايكي" الشهير.

وتقدّر دار سوذبيز التي ستعرض الأحذية للبيع على الإنترنت في الفترة من 23 تموز/يوليو إلى الثاني من آب/أغسطس 2021، بأن يراوح سعر زوجي الأحذية في المزاد بين 800 ألف دولار و1,2 مليون دولار، بحسب بيان للدار.

وأشارت دار المزادات إلى أن "هذه القيمة هي الأعلى على الإطلاق لمزاد على أحذية رياضية للعدائين".

في نيسان/أبريل الماضي، حطم زوجا أحذية رياضيين من نوع "نايكي اير ييزي 1" كان ينتعلهما مغني الراب كانييه ويست، الأرقام القياسية إذ بيعا في مقابل 1,8 مليون دولار، في مزاد نظمته أيضا "سوذبيز"، في دليل على حيوية هذه السوق التي أصبحت تؤدي دورا حاسما لدور المزادات التقليدية الراغبة في استقطاب جمهور شاب.

من بين أكثر من 50 قطعة، ستطرح "سوذبيز" في المزاد أيضا زوجي أحذية من نوع "كونفرس فاستبريك" كان أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان انتعلهما خلال مباراة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 1984 (مع سعر تقديري يراوح بين 80 ألف دولار ومئة ألف).

كذلك يشمل المزاد زوجي أحذية "جولد شوز" انتعلهما الأمريكي مايكل جونسون الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية 4 مرات (سباقات 200 متر و 400 متر وتتابع)، مع سعر تقديري يراوح بين 30 ألف دولار و50 ألفا.