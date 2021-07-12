شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 خطوات.. طريقة العودة من ويندوز 11 إلى ويندوز 10 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في أحيان كثيرة قد يحتاج مستخدم نظام ويندوز حديث، إلى العودة للنظام الأقدم، مثال على ذلك قد يحتاج مستخدم ويندوز 11 العودة لنظام ويندوز 10.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني سمير الجنيد، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، خطوات العودة من ويندوز 11 إلى ويندوز 10 بكل سهولة.

وقال الجنيد، إن شركة مايكروسوفت أتاحت للمطورين العودة إلى ويندوز 10 بعد تنزيلهم لنظام ويندوز11 وذلك من خلال الخطوات التالية:

• الذهاب إلى الاعدادات ، ثم الذهاب إلى التحديثات، الذهاب إلى إعدادات متقدمة، ثم الضغط على خيار استعادة النظام.

وأشار الخبير التقني سمير الجنيد، إلى أن هذه الخطوات قد تستغرق من 5 إلى 15دقيقة مع إعادة التشغيل.