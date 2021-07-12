«شرطة نجران»: القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على (3) مواطنين في العقد الثالث من العمر، أتلفوا جهاز رصد آلي بنجران، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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