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مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة: مجلس الأمن وسيلة والدفاع عن حقوقنا المائية غاية

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف إدريس، إن مصر أعلنت بقوة عن موقفها خلال جلسة مجلس الأمن في أزمة السد الإثيوبي.

© AP Photo / Elias Asmare

وأشار إلى أن مشروع القرار في الأمم المتحدة هو وسيلة. مؤكدا أن الدفاع عن حقوق مصر والسودان هو الغاية.

ونوه بأن تونس تباشر سريان مشروع القرار المقدم من مصر والسودان في مجلس الأمن بشأن السد.

 وأوضح أن أعضاء مجلس الأمن لا يريدون أن يتخذوا موقفا بشأن السد يحسب عليهم بعد ذلك، وفقا لموقع "الأهرام".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، الخميس الماضي، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب كلمة وزير الري الإثيوبي إن مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد.

© Sputnik

سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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