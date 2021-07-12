شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: 600 ألف ريال غرامات بحق مخالفي الحجر الصحي المؤسسي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة السياحة، مساء اليوم الأحد، تكثيف حملاتها الرقابية على منشآت الحجر الصحي المؤسسي.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم إصدار عقوبات على المخالفين بغرامات تجاوزت 600 ألف ريال.
وفي وقت سابق، شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما أعلنت وزارة الصحة، الأحد، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم.
وفيما يتعلق بتطورات إصابات فيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1112) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالات وفيات رحمهم الله.
كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1189) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (482,414) حالة ولله الحمد.
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