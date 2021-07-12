شكرا لقرائتكم خبر عن «المجد» ووقف «الملوان» يوقعان شراكة إعلامية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقعت شبكة قنوات “المجد” اتفاقية شراكة إعلامية مع مؤسسة وقف “الملوان” الوقفية، والتي تعنى بتقديم الخدمات الإنسانية لتحسين جودة الحياة في القرى والهجر بمختلف مناطق المملكة.

وتضمنت هذه الاتفاقية على التزام المؤسسة برعاية برنامج (لبيك) الذي يعرض ضمن سلسلة برامج على قناة المجد العامة، في موسم حج هذا العام 1442هـ، ويقوم بالعديد من التغطيات المختلفة والمتنوعة لمشاعر الحج والجهود المبذولة.

ويهدف هذا الاتفاق بين الجانبين إلى تعزيز التعاون المشترك بما يخدم جميع الأطراف إضافةً لرفع الوعي بدور الأوقاف في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ككل.

مثل المجد الأستاذ ياسر بن عبدالمحسن التويجري، نائب الرئيس التنفيذي وفي المقابل مثل وقف الملوان الأمين العام الدكتور ماجد العبدالكريم.