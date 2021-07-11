شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» تُوقف المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، سيتوقف المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا.

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن المؤتمر الصحفي الذي يتناول مستجدات الجائحة في المملكة، سيعود بعد عيد الأضحى.

وكان العبدالعالي قد شدد خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الأحد، على ضرورة التقيد بالاحترازات خلال موسم عيد الأضحى لتفادي ارتفاع عدد الإصابات خلال الفترة المقبلة.