صحيفة: أكثر من 40 ألف مدمن في الكويت والمخدرات وراء 65% من الجرائم

دبي - محمود عبدالرازق - وفي حديثها، لصحيفة "القبس" المحلية، حذرت مصادر مسؤولة من تزايد معدلات العنف والجريمة في الكويت بسبب تعاطي المخدرات.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن 65 في المائة من الجرائم التي تقع داخل الكويت مرتبطة بتعاطي أو بيع أو ترويج المخدرات.

© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT

وخلال السنوات الأخيرة، بدأ مروجو المخدرات في البحث عن ضحاياهم من الشباب والمراهقين واستدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت أنواع ردئية من المخدرات زهيدة الثمن والتي تسبب مخاطر صحية مدمرة بين الشباب والمراهقين في الكويت.

وبحسب المصادر، هناك أكثر من 40 ألف مدمن في الكويت، رغم أن الأعداد الرسمية المسجلة لدى وزارة الصحة أقل بكثير.

وتكشف المعطيات، أن هناك 35 قضية مخدرات من بين كل 50 قضية تنظرها المحاكم وتحقق فيها الأجهزة الأمنية في البلاد.

وفي الكويت، توفي 650 شخصا بجرعات المخدرات الزائدة خلال 9 أعوام (2012- 2020)، كان أكثرهم من المواطنين الكويتيين 400 قتيل، ثم غير محددي الجنسية (البدون) 34 قتيلا، وأبناء الجالية المصرية 33، والسعوديون 20، والإيرانيون 18، والهنود 10 قتلى، نتيجة تعاطي المخدرات، فيما توزع العدد المتبقي على عدة دول مختلفة.