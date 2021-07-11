شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يؤكد عزم الحكومة تلبية احتياجات مفوضية الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، عزم الحكومة تلبية كل احتياجات مفوضية الانتخابات، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهات إلى كافة الأجهزة الحكومية بتقديم الدعم والإسناد.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي أن ذلك جاء خلال لقاء الكاظمي، اليوم الأحد، مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

واستمع الكاظمي، وفق البيان، إلى شرح مفصل عن خطط المفوضية واستعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المقرر في 10 أكتوبر القادم، مؤكداً عزم الحكومة تلبية كل احتياجات المفوضية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ويحقق المشاركة الواسعة فيها.

وشدد الكاظمي على أن الأجهزة الحكومية تلقت توجيهات بتقديم كل أشكال الدعم والإسناد إلى المفوضية، وتسهيل الإجراءات المطلوبة التي تضمن إقامة الانتخابات في موعدها المقرر دون أي عقبات أو إشكالات فنية.