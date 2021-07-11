شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج «فني رعاية مرضى» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “فني رعاية مرضى”، على أن يستمر القبول والتسجيل لمدة 30 يوماً.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “فني رعاية مرضى” وذلك من اليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٧/١١م وحتى تاريخ ٢٠٢١/٨/١١م”.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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