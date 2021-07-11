شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: استئناف رحلات محطة قطار الحرمين في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت مصادر مطلعة عن استئناف رحلات محطة قطار الحرمين بمحافظة جدة نهاية الأسبوع الجاري. ووفقاً لـ”العربية”، فإن المصادر أكدت، استئناف الرحلات بعد توقف استمر لعام كامل من التأهيل والترميم. وأوضحت المصادر أن استئناف الرحلات بالمحطة جاء تزامناً مع بدء موسم الحج، لنقل الركاب والحجاج فى خط سير يربط بين مكة والمدينة المنورة.

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