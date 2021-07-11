شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوز خطير للمسار كاد يسبب كارثة بأحد المنحنيات في الباحة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق، قيام قائد مركبة بتجاوز المسار المحدد على الطريق، بسرعة جنونية في أحد المنحنيات في منطقة الباحة، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وظهر قائد المركبة في المقطع بأحد المنحنيات وقد تجاوز المسار المحدد في محاولة لتخطي سيارة كانت أمامه رغم وجود منحنى خطير على الطريق يتطلب تهدئة السرعة، وفقا لقواعد المرور.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم حيال هذه الممارسات التي تعرض حياة قائدي المركبات للخطر.