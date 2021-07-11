شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية «مكنون» تطلق مبادرة «يتلونه» لتصحيح التلاوة.. رابط التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطلقت جمعية “مكنون” بالرياض، لحفظ وتلاوة القرآن الكريم عن مبادرة “يتلونه”، لتصحيح وتصويب التلاوة. وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”، أن المبادرة ستبدأ اليوم الأول من ذي الحجة وحتى التاسع من نفس الشهر. ودعت الجمعية إلى التسجيل عبر الرابط التالي( اضغط هنا).

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