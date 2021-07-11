الأمم المتحدة تحتفل في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم العالمي للسكان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تحتفل الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 11 يوليو من كل عام باليوم العالمي للسكان وفقًا لبحث أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان، عانى ما يقدر بحوالي 12 مليون امرأة من اضطرابات في خدمات تنظيم الأسرة.



ويهدف اليوم العالمي للسكان إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان، وتؤكد الأمم المتحدة فيه حقوق الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين، وضرورتها لتحقيق التنمية المستدامة حول العالم.

وتم إعلان هذا اليوم لأول مرة من قبل المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 1989، واستلهم هذا اليوم من يوم 11 يوليو 1987، حيث وصل عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات نسمه تقريبا.

وفي عام 1990 قررت الجمعية العامة مواصلة الاحتفال بهذا اليوم، وتم الاحتفال به لأول مرة في أكثر من 90 بلدا بالعام ذاته.