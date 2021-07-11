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إعلام إسرائيلي: افتتاح سفارة الإمارات في تل أبيب الأربعاء المقبل

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دبي - محمود عبدالرازق - وكتبت صفحة "إسرائيل في الخليج" تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد، قالت فيها، إنه "سيتم افتتاح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب يوم الأربعاء القريب".

وتابعت بأنه سيجري الافتتاح "بمشاركة ضيف الشرف الرئيس هرتسوغ"، مشيرة إلى أنها ستكون "خطوة مهمة أخرى في تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين".

وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، افتتح يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، قنصلية لإسرائيل في دبي، في لحظة وصفتها الخارجية الإسرائيلية بأنها "تاريخية".

يذكر أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية تطبيع في سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي حضر مراسم التطبيع مع إسرائيل في واشنطن.

© Sputnik / Mohamed Hassan

الأنشطة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل بعد اتفاق السلام

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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