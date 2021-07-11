وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الإسرائيلي ويؤكد على ضرورة التحرك العاجل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية عبر "تويتر": "على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل، التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، وأكد على ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولًا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت أن الوفد الأمني الإسرائيلي الذي حضر إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات بشأن قضية الأسرى والمفقودين عقب وقف إطلاق النار في غزة، فوجئ بموقف لم يكن في حسبانه.

وذكر موقع "i24" الإسرائيلي، نقلا عن مصادر أمنية، أنه "خلال محادثات التسوية التي جرت يوم الثلاثاء في القاهرة، تفاجأ ممثلو الوفد الأمني الإسرائيلي عندما اكتشفوا أن هناك شخصيات بارزة من حركة حماس موجودون في غرفة مجاورة في نفس المبنى".

ووفقا للموقع: "لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات حول قضية الأسرى والمفقودين بعد أن أصرت حماس أمام ضباط المخابرات المصرية على إطلاق سراح سجناء أمنيين"، كما احتج الجانب الإسرائيلي أمام المصريين على أنه "عندما أظهرت إسرائيل حسن النية تجاه مواطني قطاع غزة وسمحت بدخول البضائع والوقود عبر معبر "كرم أبو سالم"، فإن قيادة "حماس" بالمقابل لم تتخذ أي خطوة سوى الالتزام بالهدوء على الحدود".

يذكر أن مصر قد توسطت بنجاح في صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" عام 2011، تم خلالها تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بأكثر من ألف أسير فلسطيني.