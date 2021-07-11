حميدتي يوجه رسالة إلى أبناء النيل الأزرق

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال خطاب جماهيري، في النيل الأزرق بمناسبة تنصيب حاكم جديد للولاية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد.

وأكد حمدتي خلال كلمته أن ولاية النيل الأزرق لها أهمية استراتيجية بسبب موقعها الجغرافي المجاور لدولتي إثيوبيا وجنوب السودان، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم جهود بناء علاقات حسن الجوار.

وتحدث نائب رئيس مجلس السيادة السوداني عن تحديات المرحلة الانتقالية في السودان، وخاصة الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الشعب السوداني.

ولفت حميدتي إلى أن مناخ الديمقراطية والحرية يتطلب فهما صحيحا، حتى لا يتحول إلى فوضى تتسبب في تعطيل عجلة التنمية في البلاد.