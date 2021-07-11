أحمد فلوكس يعلق مجددا على تصريحاته بشأن زواجه 15 مرة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال فلوكس، خلال لقاءه مع برنامج "إي تي بالعربي"، إن "تصريحه الأخير بشأن زواجه 15 مرة، كان تهريجا"، مشيرا إلى أنه كان يعاني من آلام شديدة في أسنانه وكان يهرج للتخفيف مما يعانيه.

وأكد أنه ليس نادماً على قرار طلاقه الفنانة هنا شيحة لأنه عاد لزوجته وابنه وأن كفتهما كانت الأرجح طبعا، مضيفا، أنه لم ينزعج من الانتقادات التي تلقاها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على لقب "زير نساء".

وأوضح: "هزرت خلال لقاء لي بإحدى الصحف... وقلت على فكرة دي حاجة كويسة معرفش ليه الناس مضايقة، بهزر.. وأكملت مش يمكن يكون أكتر.. وأنا مش عايز الناس تضايق مني.. والمهم مكونش زير رجال".

ونفى فلوكس ما يتردد عن تأثر مسيرته الفنية بأزماته الشخصية، قائلا: "يقال أنني لست ملتزماً في عملي وهذا خطأ"، مؤكداً أنه عمل مع كثير من نجوم الوسط الفني، ومنهم محمود عبدالعزيز، وعادل إمام، ويسرا، وصلاح السعدني.

وكان أحمد فلوكس، قال في تصريحات صحفية، إنه تزوج مرات عديدة، كاشفاً أن عدد زيجاته بلغ الـ 15 زيجة، وهو رقم ضخم، وأكد فلوكس أنه حقيقياً، وليس ادعاءً أو مبالغة منه. كما أوضح أنه كان شخص عصبي، سريع الغضب والانفعال، ولا يمكنه التحكم في أعصابه إلا أنه استطاع التحكم في هذه الأمور وإصلاحها.